Ковид у заключенных, детство Земфиры и штраф за захоронения. Итоги дня в Башкирии

Ковид у заключенных, детство Земфиры и штраф за захоронения. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:53ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 24 ноября.

Четыре месяца назад в Башкирии машина «Почты России» сбила 9-летнего мальчика. Анализы показали, что у ребёнка в крови на момент аварии был алкоголь в виде 0,33 промилле. Его мать намерена доказать обратное.

Корреспонденты Башкирского спутникового телевидения собрали воспоминания соседей и коллег по творчеству о жизни в Уфе Земфиры Рамазановой. Они рассказали о её детстве в столице Башкирии.

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены рассмотреть законопроект, который предполагает штрафы за незаконные захоронения. Поправки в закон будут обсуждаться на ближайшем пленарном заседании.

Жительница Башкирии в соцсетях главы республики Радия Хабирова пожаловалась на содержание заключенных в ИК Салавата. Она утверждает, что среди них есть заболевшие коронавирусом, однако лечение им не оказывается.

В Башкирии продолжается история со штрафом местного СМИ Ufatime в 460 тысяч рублей. На этот раз к главе Роскомнадзора обратились члены СПЧ, которые посчитали, что к изданию применили избыточные меры.

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