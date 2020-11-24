Как начать вести свой блог

Одним из основных решений станет выбор площадки для ведения блога. Подумайте, где вам будет наиболее удобно вести блог, а также какой из них предпочитает пользоваться выбранная вами целевая аудитория. В социальных сетях это могут быть Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, Фейсбук и другие. От выбранной площадки будет зависеть и формат блога. К примеру, Ютуб – площадка, на которой публикуются различные видеоролики. Поэтому для того, чтобы вести блог именно на ней, надо снимать качественные видеоролики. Делать это не так просто, однако сегодня существует множество программ, помогающих освоить основы монтажа. Одной из наиболее популярных считается программа «ВидеоМОНТАЖ». Другие площадки также предполагают наличие и видео, и текстового, и фотоконтента.