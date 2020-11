Как начать вести свой блог

Наличие блога или страницы в социальных сетях – не редкость. Однако многие задумываются о том, чем и как наполнить страницу.

В ведении блога имеются свои тонкости. Не стоит полагать, что делать это просто. Если вы задумываетесь о том, чтобы освоить эту науку, для начала поищите советы о ведении страниц в социальных сетях. Быть блогером значит быть подкованным в различных технических вопросах: фотография, видеомонтаж, текст. Все эти составляющие работают воедино для получения желаемого контента. Перед тем, как заводить блог, решите, какую цель вы преследуете. Блоги бывают личные и корпоративные. Определите, какой нужен вам. В зависимости от поставленных целей, будет определяться стратегия продвижения. Зачем нужен блог? Интернет стал способом для продвижения товаров, услуг и специалистов. Для современного человека проще всего найти что-либо через интернет. Это может быть что угодно: мебель, книги, электроника. Даже выбор врача зачастую не обходится без интернета. Поэтому ведение различных страниц во всемирной сети помогает продвигать услуги и товары. Блог влияет на объем продаж. Если вы ведете корпоративный блог, то для увеличения продаж стоит чаще рассказывать о новом продукте. Если личный – то рассказывайте об успехах других людей, которые были вашими клиентами. - Создавайте образ, который понятен для аудитории. Это поможет позиционироваться на оподленную категорию пользователей. - Старайтесь удержать интерес аудитории. Для этого публикуйте полезный контент. - Также очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория. Подумайте для кого вы публикуете материалы. От определения целевой аудитории пользователей во многом будет зависеть популярность и успех вашего блога. Одним из основных решений станет выбор площадки для ведения блога. Подумайте, где вам будет наиболее удобно вести блог, а также какой из них предпочитает пользоваться выбранная вами целевая аудитория. В социальных сетях это могут быть Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб, Фейсбук и другие. От выбранной площадки будет зависеть и формат блога. К примеру, Ютуб – площадка, на которой публикуются различные видеоролики. Поэтому для того, чтобы вести блог именно на ней, надо снимать качественные видеоролики. Делать это не так просто, однако сегодня существует множество программ, помогающих освоить основы монтажа. Одной из наиболее популярных считается программа «ВидеоМОНТАЖ». Другие площадки также предполагают наличие и видео, и текстового, и фотоконтента.

