Депутаты Госдумы проголосовали за социальные расходы бюджета

Поправки, которые выдвинула ЕР, затрагивают расширение программы субсидирования авиаперевозок, проект развития сел, увеличение расходов на формирование комфортной городской среды. Также в поправки был заложен бюджет на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные социальные доплаты пенсионерам. Nashgorod сообщает, что помимо этого, депутаты “Единой России” совместно с Кабинетом министров составили кредитную программу поддержки занятости для компаний в период пандемии — планируется потратить на это 421 миллиард рублей.
“В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики”, - прокомментировал политику партии руководитель фракции “Единой России” в Госдуме Сергей Неверов.
Он отметил, что инициатива, с которой выступила ЕР и которую поддержала Госдума, существенно скорректирует трехлетний проект бюджета и увеличит его по конкретным пунктам на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будет выделено уже в 2021 году.
Ко второму чтению Государственная дума и правительство РФ уже распределили порядка полутора триллионов рублей для поддержки региональных бюджетов.
“Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо” - прокомментировал результаты своей работы первый заместитель главы фракции Андрей Исаев.
Напомним, что “Единая Россия” совместно с правительством и Министерством финансов подготовила пакет поправок социального сектора. Так, два миллиарда рублей планируется направить на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда пойдут на строительство ФОК в регионах.
Еще 6,2 миллиарда рублей включили в программу для устранения “цифрового неравенства”. Эта программа позволит провести интернет в отдаленные населенные пункты с малой численностью населения.
На сайте партии ER.ru появилась информация, что “Единая Россия” участвовала в разработке бюджета еще до “нулевого” чтения. Были выдвинуты предложения, основанные на результатах проектов, которые партия реализовала ранее. Окончательное решение по проекту бюджета будет принято в третьем чтении 26 ноября.
“26 ноября на пленарном заседании Государственного собрания мы рассмотрим законопроект о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период. Доходы Республики Башкортостан в следующем году прогнозируются в объеме около 189 миллиардов рублей, расходы – 210 миллиардов. Эти параметры еще будут корректироваться, но они несколько ниже, чем годом ранее, хотя обычно у нас ежегодно наблюдается небольшой прирост. Но это не означает, что будет экономия по каким-то жизненно важным направлениям. Наоборот, бюджет нацелен на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Снижение доходов связано с тем, что начиная с апреля мы приняли целый комплекс законов, нацеленных на поддержку экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса, предоставили множество льгот бизнесу, не допустили роста безработицы и кризисных явлений в экономике. Всё это дополнительная нагрузка на бюджет, недополученные доходы. Но мы пошли на этот шаг, чтобы сохранить предприятия и рабочие места”, - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.