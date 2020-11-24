Депутаты Госдумы проголосовали за социальные расходы бюджета

“26 ноября на пленарном заседании Государственного собрания мы рассмотрим законопроект о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период. Доходы Республики Башкортостан в следующем году прогнозируются в объеме около 189 миллиардов рублей, расходы – 210 миллиардов. Эти параметры еще будут корректироваться, но они несколько ниже, чем годом ранее, хотя обычно у нас ежегодно наблюдается небольшой прирост. Но это не означает, что будет экономия по каким-то жизненно важным направлениям. Наоборот, бюджет нацелен на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.