Депутаты Госдумы проголосовали за социальные расходы бюджета

Госдума одобрила проект трехлетнего бюджета страны, озвученный во втором, основном, чтении. В проект вошли поправки от “Единой России”, включающие финансирование на социальные нужды суммой 30 миллиардов рублей.

Поправки, которые выдвинула ЕР, затрагивают расширение программы субсидирования авиаперевозок, проект развития сел, увеличение расходов на формирование комфортной городской среды. Также в поправки был заложен бюджет на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные социальные доплаты пенсионерам. Nashgorod сообщает, что помимо этого, депутаты “Единой России” совместно с Кабинетом министров составили кредитную программу поддержки занятости для компаний в период пандемии — планируется потратить на это 421 миллиард рублей. “В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики”, - прокомментировал политику партии руководитель фракции “Единой России” в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что инициатива, с которой выступила ЕР и которую поддержала Госдума, существенно скорректирует трехлетний проект бюджета и увеличит его по конкретным пунктам на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будет выделено уже в 2021 году. Ко второму чтению Государственная дума и правительство РФ уже распределили порядка полутора триллионов рублей для поддержки региональных бюджетов. “Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо” - прокомментировал результаты своей работы первый заместитель главы фракции Андрей Исаев. Напомним, что “Единая Россия” совместно с правительством и Министерством финансов подготовила пакет поправок социального сектора. Так, два миллиарда рублей планируется направить на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда пойдут на строительство ФОК в регионах. Еще 6,2 миллиарда рублей включили в программу для устранения “цифрового неравенства”. Эта программа позволит провести интернет в отдаленные населенные пункты с малой численностью населения. На сайте партии ER.ru появилась информация, что “Единая Россия” участвовала в разработке бюджета еще до “нулевого” чтения. Были выдвинуты предложения, основанные на результатах проектов, которые партия реализовала ранее. Окончательное решение по проекту бюджета будет принято в третьем чтении 26 ноября. “26 ноября на пленарном заседании Государственного собрания мы рассмотрим законопроект о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период. Доходы Республики Башкортостан в следующем году прогнозируются в объеме около 189 миллиардов рублей, расходы – 210 миллиардов. Эти параметры еще будут корректироваться, но они несколько ниже, чем годом ранее, хотя обычно у нас ежегодно наблюдается небольшой прирост. Но это не означает, что будет экономия по каким-то жизненно важным направлениям. Наоборот, бюджет нацелен на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Снижение доходов связано с тем, что начиная с апреля мы приняли целый комплекс законов, нацеленных на поддержку экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса, предоставили множество льгот бизнесу, не допустили роста безработицы и кризисных явлений в экономике. Всё это дополнительная нагрузка на бюджет, недополученные доходы. Но мы пошли на этот шаг, чтобы сохранить предприятия и рабочие места”, - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.

