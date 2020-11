4-комнатные квартиры в ЖК «Уфимский Кремль» с выгодой до 411 000 рублей

В каждой семье наступает момент, когда дома становится тесно — например, когда родился второй ребёнок, а старший уже вырос. Все мечтают о личном пространстве. Родителям нужна отдельная спальня, а детям свой уголок с игрушками, любимые рисунки на стене, место, где спокойно можно делать уроки.

Лучший способ решить квартирный вопрос – купить просторную квартиру в новостройке. И сейчас для этого самое подходящее время. Эксклюзивное предложение для покупателей квартир в ЖК «Уфимский Кремль» литер № 22. При покупке 3- или 4-комнатной квартиры вы получаете кладовку в подарок*. Лыжи и коньки, санки и искусственная новогодняя ёлка, а также шины, рыболовные принадлежности и продукты с длительным сроком хранения, там для всего найдётся свой уголок! Семьи с детьми оценят удобное расположение ЖК «Уфимский Кремль» в самом центре города и развитую инфраструктуру: в шаговой доступности лучшие детские сады и школы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, парки и скверы. А на территории ЖК реализовано 5 детских площадок, в том числе и уникальная тематическая игровая зона «Маленький архитектор». Плюс транспортная доступность, – отсюда можно уехать в любой конец города без пересадок. Все это сделает вашу жизнь более комфортной и спокойной, что само по себе бесценно. Кроме удачного расположения в историческом центре города, развитой инфраструктуры и продуманных планировочных решений, неоспоримым преимуществом ЖК «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что увидеть жилой комплекс можно не только на бумаге, но и прогуляться по уже реализованным очередям и лично оценить качество строительства и используемые материалы. Торопитесь исполнить мечту о просторной квартире, ведь осталось всего 19 квартир**! Подробную информацию вы можете узнать на сайте и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Задать все уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111. *Стоимость кладового помещения К.29 в литере №22 ЖК «Уфимский Кремль». Метраж помещения 9,8 кв. м. Предложение не является публичной офертой и носит ознакомительный характер. Подробнее о предложении вы можете узнать по номеру 8 (347) 222-0-111 и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. **данные на 23.11.2020

