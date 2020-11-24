4-комнатные квартиры в ЖК «Уфимский Кремль» с выгодой до 411 000 рублей

Семьи с детьми оценят удобное расположение ЖК «Уфимский Кремль» в самом центре города и развитую инфраструктуру: в шаговой доступности лучшие детские сады и школы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, парки и скверы. А на территории ЖК реализовано 5 детских площадок, в том числе и уникальная тематическая игровая зона «Маленький архитектор». Плюс транспортная доступность, – отсюда можно уехать в любой конец города без пересадок. Все это сделает вашу жизнь более комфортной и спокойной, что само по себе бесценно.