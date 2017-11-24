В Уфе работники завода "Промсвязь" обратились к Путину с просьбой о помощи

Сотрудники уфимского завода "Промсвязь" написали коллективное обращение к президенту страны Владимиру Путину. Они сообщают о проблемах на производстве и просят помочь остановить его возможную ликвидацию.

В письме (имеется в распоряжении редакции) коллектив сообщает, что с сентября этого года на заводе прекращен поиск заказов, закупок и комплектующих. Участок и производственные помещения предприятия выставлены на торги. Причиной этого, как полагают сотрудники, является то, что завод планируется ликвидировать. С 2015 года на заводе то и дело говорят, что его возможно скоро закроют. Как сообщил один из сотрудников, существует "план по консервации производства".

Сегодня на заводе работают более 250 человек. В последнее время, как следует из письма, участились "уговоры" к увольнению сотрудников по собственному желанию. Таких случаев насчитывается более 20 в месяц. Большое количество сотрудников работают по срочным трудовым договорам, и именно они, как считают в коллективе, "первыми попадают под удар". После 30 ноября, предполагают авторы письма, они не будут продлены, а затем, возможно, последует сокращение работающих на постоянной основе. Волнения сотрудников легко объяснимы: на заводе выплачивают "белую зарплату", сохраняются все социальные выплаты. Само предприятие относится к числу инновационных: здесь занимаются разработкой и производством электронного и телекоммуникационного оборудования.

- Просим Вас принять участие и не позволить ликвидировать столь значимое предприятие, сохранить рабочие места и налоговые поступления в бюджет, - пишут сотрудники завода Путину.

Свои подписи под обращением поставили около 40 человек.

Завод "Промсвязь" входит в ГК "Башинформсвязь", которая в свою очередь принадлежит ПАО "Ростелеком". По данным СПАРК, выручка предприятия за прошлый год составила около двух миллиардов рублей, чистая прибыль - около 247 миллионов.

Руководство завода оперативно прокомментировать ситуацию отказалось.

- По телефону я комментарии не даю, - заявил корреспонденту Медиакорсети директор предприятия Дмитрий Тимкин. - Могу сказать одно: завод закрывать не планируется.