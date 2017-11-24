В Одноклассниках запустят стриминг против гендерного насилия

Одноклассники выступят эксклюзивным партнером в России и на территории стран СНГ акции против насилия.

Социальная сеть Одноклассники вместе со структурой «ООН-женщины» в приложении для прямых трансляций OK Live на один день – 25 ноября, запустят технологию анонимного стриминга. Любой пользователь приложения сможет рассказать историю о том, как он борется с насилием в отношении девочек и женщин и поделиться своими мыслями о том, что нужно делать, чтобы такое не повторялось.

Анонимный стрим можно будет запустить завтра с хэштегом #япротивнасилия. Стрим будет автоматически привязан к специально созданному профилю в ОК. Голос автора будет изменен, а прямая трансляция отфильтрована.