В Одноклассниках запустят стриминг против гендерного насилия

Социальная сеть Одноклассники вместе со структурой «ООН-женщины» в приложении для прямых трансляций OK Live на один день – 25 ноября, запустят технологию анонимного стриминга. Любой пользователь приложения сможет рассказать историю о том, как он борется с насилием в отношении девочек и женщин и поделиться своими мыслями о том, что нужно делать, чтобы такое не повторялось.
Анонимный стрим можно будет запустить завтра с хэштегом #япротивнасилия. Стрим будет автоматически привязан к специально созданному профилю в ОК. Голос автора будет изменен, а прямая трансляция отфильтрована.
Акция приурочена в поддержку международной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», которую проводит ООН. #япротивнасилия станет первым опытом партнерства российской социальной сети с региональным офисом ООН в Европе и Центральной Азии.