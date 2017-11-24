Уфимцы пожаловались на неприятный запах в городе

В социальных сетях горожане рассказывают, что ранним утром проснулись из-за неприятного запаха.

Уфимцы фиксировали запах в районе Президент-отеля, ул.Менделеева, ул. Рабкоров, Монумента Дружбы.

«Стоишь в пробке и задыхаешься, запах невыносимый, пахло жженой пластмассой. Что это было?», спрашивают они.

В Управлении Роспотребнадзора по Башкортостану сообщили, что никаких жалоб на неприятный запах не поступало.

Если обращения горожан будут, то совместно с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии организуется отбор проб окружающего воздуха. По данным социально-гигиенического мониторинга в октябре 2017 года на территориях Республики Башкортостан проведены исследования объектов среды обитания.

В минздраве РБ информацию пока не комментируют.

Исследовано 30 проб качества атмосферного воздуха: в Давлеканово, Кумертау и в Уфе. Из них не соответствуют требованиям гигиенических нормативов в 2 пробе или 6,67% (3 исследованиях – 1,3%): в г.Уфе – по этенилбензолу (до 2 ПДК), метилбензолу (до 2 ПДК), этилбензолу (от 3 до 4 ПДК). Данные мониторинга за ноябрь 2017 года пока недоступны.