Ученые из России нашли лекарство от тяжелых форм псориаза

Ученые Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России работают над созданием нового препарата для лечения псориаза.

Как пишет издание Dni.ru, в мире этому средству аналогов нет.

У людей с хроническими патологиями кожи в организме наблюдается нехватка молекул, препятствующих воспалении. Изобретенный препарат сможет восполнить этот дефицит. По мнению специалистов, он будет действенным при лечении тяжелых форм псориаза.

Биопрепарат позволит вводить пациентам рецепторный антагонист интерлейкина-36 ИЛ-36РА, препятствующий возникновению воспаления. При его нехватке организм сам себя разрушает.

Доклинические испытания препарата уже пройдены. Теперь будут проводиться клинические, которые продляться сроком до двух лет. По мнению дерматологов, сегодня для лечения псориаза не хватает доступных средств.

Стоимость российского лекарства будет значительно ниже, чем тех, что предлагает мировой фармацевтический рынок. Преимущество лекарства состоит в том, что оно не подавляет системный иммунитет, в отличие от широко используемых в последнее время препаратов. Выпускать его в России будут с использованием бактериального штамма-продуцента, что обеспечит невысокую стоимость производства.