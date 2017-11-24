Студенты УГНТУ придумают новый завод

В Уфимском государственном нефтяном университете 27 ноября, на базе Молодежного технопарка, пройдет студенческая бизнес-игра.

В понедельник, 27 ноября, студентам предстоит разработать проекты строительства нового завода. По итогам конкурса работы будущих специалистов оценит жюри. Основная задача кейс-турниров (деловых игр по решению бизнес-задач) дать молодым специалистам профильный опыт работы, и, следовательно преимущества при трудоустройстве.

Практико-ориентрованные учебные программы - современный и технологичный способ дать студентам возможность не только попробовать себя в будущей профессии, оценить свои возможности, но и познакомиться с потенциальными работодателями. По мнению организатора кейс-турнира - технологического инжинирингового холдинга «ПЕТОН», такой подход способствуют привлечению компетентных молодых специалистов в команду компании.

- В наши дни высока потребность в современных специалистах в сфере топливно-энергетического комплекса, - отметила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций холдинга «ПЕТОН» Екатерина Золотухина в беседе с корреспондентом ИА "Медиакорсеть". - Нельзя говорить о развитии нефтегазовой отрасли, инновационных преобразованиях в ней без профессионалов, обладающих современными, а порой и уникальными знаниями, подчеркнула она. - Одна из важнейших стратегических задач компании - взрастить пул собственных высококвалифицированных специалистов, и уфимская инженерная школа, славящаяся своей научно-практической базой, дает для этого прекрасные возможности, - добавила собеседница "Медиакорсети".