Сколько лифтов заменят в домах Башкирии в 2018 году
О планах по замене лифтов сообщает агентство "Башинформ" со ссылкой на замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Альфред Зиннатуллин.
- В ближайшие три года планируем довести количество замененных лифтов примерно до двух тысяч. В этом году в регионе заменено 275 лифтов. Из них 200 — лифты, за которые Региональный оператор будет рассчитываться в рассрочку в течение трех лет, начиная со следующего года, — сообщил Альфред Зиннатуллин.
В 2018 году больше всего лифтов будет заменено в Уфе - около 300. Стоимость одного лифта составляет порядка двух миллионов рублей. Это будут деньги жителей, а также средства регионального бюджета - 300 миллионов.
- Благодаря этому в Башкирии будет ежегодно меняться порядка 600 лифтов. На эти цели ежегодно понадобится 1,2 миллиарда рублей, 900 миллионов из которых — средства жителей», — добавил замминистра жилищно-коммунального хозяйства.
Всего по региону сейчас необходимо заменить около трех тысяч лифтов.