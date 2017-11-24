Сколько лифтов заменят в домах Башкирии в 2018 году

Со следующего года в Башкирии будут ежегодно менять около 600 лифтов. Всего планируется заменить около двух тысяч.

О планах по замене лифтов сообщает агентство "Башинформ" со ссылкой на замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Альфред Зиннатуллин.

- В ближайшие три года планируем довести количество замененных лифтов примерно до двух тысяч. В этом году в регионе заменено 275 лифтов. Из них 200 — лифты, за которые Региональный оператор будет рассчитываться в рассрочку в течение трех лет, начиная со следующего года, — сообщил Альфред Зиннатуллин.

В 2018 году больше всего лифтов будет заменено в Уфе - около 300. Стоимость одного лифта составляет порядка двух миллионов рублей. Это будут деньги жителей, а также средства регионального бюджета - 300 миллионов.

- Благодаря этому в Башкирии будет ежегодно меняться порядка 600 лифтов. На эти цели ежегодно понадобится 1,2 миллиарда рублей, 900 миллионов из которых — средства жителей», — добавил замминистра жилищно-коммунального хозяйства.