«Шихан» вновь в одном звене с «Салаватом Юлаевым»

«Шихан» запустил ограниченную серию продукции, посвящённую команде.

Вчера на всем любимом хоккейном Зелёном дерби «Шихан» презентовал ограниченную серию пенного напитка, давно ставшего легендой башкирской пивоваренной промышленности. Серия «Салават Юлаев» сделанная совместно с клубом, получила эксклюзивную этикетку, на которой изображена эмблема команды и голкипер. В честь новинки в фойе «Уфа Арены» появились новые зоны активности, а среди болельщиков был проведён турнир по настольному хоккею, участники и победители которого получили памятные подарки.

Стоит отметить, что «Шихан» уже не первый год вместе с «Салаватом Юлаевым». Весной 2014 года рядом с домашней ареной команды появилась скульптурная композиция «Трибуна», посвящённая хоккейным болельщикам, пивоварня приняла активное участие в создании и установке скульптуры.

В ходе небольшой экскурсии по «Уфа-Арене» представитель ХК «Салават Юлаев» рассказал, что в будущем могут появится этикетки с изображениями хоккеистов, играющих за команду, что конечно же прибавит популярности клубу.

Фоторепортаж с презентации эксклюзивной этикетки: