Конкурс «Лидеры России» приближается к полуфиналу

Из Башкирии пройти тест на управленческий потенциал пригласили 169 человек.

Конкурс «Лидеры России», который проводится по поручению президента страны Владимира Путина, приближается к полуфиналу. В минувшие выходные участники конкурса, прошедшие три теста (на знания, числовые и вербальные способности), прошли тест на управленческий потенциал. Приглашение на последний тест перед следующим этапом, полуфиналами, которые пройдут по федеральным округам, получили 12,5 тысяч человек.

В Приволжском федеральном округе в тесте на управленческий потенциал приняли участие 1797 человек. Больше всего участников – Из Нижегородской, Самарской области и Татарстана. Башкирия вошла в ТОП-5 ПФО по числу участников, прошедших на последний тест, - 169 человек. Результаты тестов каждому из участников стали доступны 22 ноября, пока данных о тех, кто прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России», нет. По условиям округа дальше должны пройти не более 300 человек от каждого округа.

Информация об участниках теста в ПФО. Фото: ЛидерыРоссии.рф

Информация об участниках теста в ПФО. Фото: ЛидерыРоссии.рф

Федеральный полуфинал конкурса пройдет по округам в разное время. В Приволжском федеральном округе он пройдет с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.