Девочке из Башкирии, ставшей инвалидом по вине врачей, собрали деньги

Сбор средств на лечение трехлетней Вике Лачимовой, которая стала инвалидом из-за ошибок врачей, закрыт. Девочка с мамой едут на лечение в реабилитационный центр в Челябинске. Следком Башкирии продолжает доследственную проверку.

На лечение Вике удалось собрать даже немного больше необходимой суммы: эти деньги уйдут на билеты до Челябинска. Основную часть средств - 81 тысячу рублей перечислил благотворительный фонд "Жизнь детям". Еще более 46 тысяч составили частные пожертвования.

- Через два дня мы поедем за новыми успехами, - написала мама Вике в группе помощи дочке. - Спасибо всем кто нам помогал,кто был с нами все это время,кто поддерживал. Благодарю всех вас от всей души и желаю всем в этой жизни много счастья,удачи,любви и конечно же здоровья. Пусть Бог хранит вас и ваших родных. Спасибо, что не проходите мимо нашей беды.

Напомним, девочка, по словам мамы, стала инвалидом в результате ошибок врачей. Теперь в свои три года она до сих пор не умеет ходить. Следственный комитет Башкирии сейчас проводит доследственную проверку, назначена экспертиза. Помимо этого во время сбора средств маме также удалось бесплатно получить ботокс для инъекций.

- Я сейчас еду туда с такой надеждой что после этого укола моя дочка наконец-то встанет на ноги, - радостно говорит Наталья. - Этот ботокс нам положен бесплатно, но нам его не давали, все говорили на очереди стоим. А тут после вашей статьи я плюнула на все и написала в Минздрав РФ. И все-таки удалось получить его.