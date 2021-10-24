«Выходного дня ждем с содроганием!»: жителей Уфы возмутила ярмарка на проезжей части

— Эта ярмарка для нас, жителей, ад! — добавляет местная жительница Алина Веселькова. — Во двор не проехать, машина скорой помощи не могла проехать во двор и вынуждено врачи шли пешком к дому, а если тяжёлый больной? Грязь после ярмарки убирают не сразу и наши дети месят эту грязь. Парковочных мест для жителей нет, потому что участники ярмарки приезжают за день и паркуют по несколько машин в наши дворы.