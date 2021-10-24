«Выходного дня ждем с содроганием!»: жителей Уфы возмутила ярмарка на проезжей части

Традиционно к постам главы РБ Радия Хабирова жители региона пишут жалобы в надежде, что те будут решены в обозримом будущем. Так, один из уфимцев пожаловался на торговлю, которую ведут из открытых автомобилей в районе домов № 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3 по ул. Рабкоров:
— У нас снова стали торговать с машин вне пределов отведенной территории для ярмарки. Эти машины фактически торгуют на проезжей части дороги, никак не огороженной, и перекрывают въезд во двор как обычным автомобилям жителей домов, так и скорой помощи и службам МЧС. И явно это торгуют не фермеры, а перекупщики, так как им вряд ли бы разрешили торговать на отведенной территории под ярмарку.
По его словам, в прошлом году администрация Кировского района обещала разобраться в этой ситуации и не допускать подобных нарушений.
— Эта ярмарка для нас, жителей, ад! — добавляет местная жительница Алина Веселькова. — Во двор не проехать, машина скорой помощи не могла проехать во двор и вынуждено врачи шли пешком к дому, а если тяжёлый больной? Грязь после ярмарки убирают не сразу и наши дети месят эту грязь. Парковочных мест для жителей нет, потому что участники ярмарки приезжают за день и паркуют по несколько машин в наши дворы.
— Выходного дня ждём с содроганием! И лучше уехать на выходные из дома, чем видеть весь этот беспредел! — пишет уфимка Альбина Саитгалина.
Представители ЦУР РБ ответили, что проблему «проработают» совместно с коллегами из профильных служб.
Напомним, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Башкирии посещение торговых центров, а также целого ряда общественных заведений без сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе невозможно.