«Выходного дня ждем с содроганием!»: жителей Уфы возмутила ярмарка на проезжей части

«Выходного дня ждем с содроганием!»: жителей Уфы возмутила ярмарка на проезжей части
«Выходного дня ждем с содроганием!»: жителей Уфы возмутила ярмарка на проезжей части
Вчера, 12:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам местных жителей, торговцы ставят машины прямо на проезжей части, перекрывая въезд во двор.

Традиционно к постам главы РБ Радия Хабирова жители региона пишут жалобы в надежде, что те будут решены в обозримом будущем. Так, один из уфимцев пожаловался на торговлю, которую ведут из открытых автомобилей в районе домов № 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3 по ул. Рабкоров:

— У нас снова стали торговать с машин вне пределов отведенной территории для ярмарки. Эти машины фактически торгуют на проезжей части дороги, никак не огороженной, и перекрывают въезд во двор как обычным автомобилям жителей домов, так и скорой помощи и службам МЧС. И явно это торгуют не фермеры, а перекупщики, так как им вряд ли бы разрешили торговать на отведенной территории под ярмарку.

По его словам, в прошлом году администрация Кировского района обещала разобраться в этой ситуации и не допускать подобных нарушений.

Ярмарка на ул. Рабкоров
Фото:Павел Быков

— Эта ярмарка для нас, жителей, ад! — добавляет местная жительница Алина Веселькова. — Во двор не проехать, машина скорой помощи не могла проехать во двор и вынуждено врачи шли пешком к дому, а если тяжёлый больной? Грязь после ярмарки убирают не сразу и наши дети месят эту грязь. Парковочных мест для жителей нет, потому что участники ярмарки приезжают за день и паркуют по несколько машин в наши дворы.

— Выходного дня ждём с содроганием! И лучше уехать на выходные из дома, чем видеть весь этот беспредел! — пишет уфимка Альбина Саитгалина.

Представители ЦУР РБ ответили, что проблему «проработают» совместно с коллегами из профильных служб.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в Башкирии посещение торговых центров, а также целого ряда общественных заведений без сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе невозможно.

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