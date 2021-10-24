В Башкирии в этом году посадили более 2 миллионов молодых лесных растений

— Акцент делали на лесовосстановление и на тематические аллеи и скверы в черте населенных пунктов. 80 000 человек приняли участие в наших акциях, нашли время, выходили целыми семьями, с детьми. Я благодарю всех, я благодарю каждого за организацию и участие. Вместе сделаем нашу республику ещё красивее и уютнее, — подчеркнул глава региона.