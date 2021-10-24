В Башкирии в этом году посадили более 2 миллионов молодых лесных растений

Радий Хабиров на своей странице в соцсети написал, что в 2021 году в республике посадили более 2 млн сеянцев лесных растений (молодое растение, выращенное из проростка семени в условиях питомника — прим. Mkset). Общая площадь посадок составила 550 га.
— Акцент делали на лесовосстановление и на тематические аллеи и скверы в черте населенных пунктов. 80 000 человек приняли участие в наших акциях, нашли время, выходили целыми семьями, с детьми. Я благодарю всех, я благодарю каждого за организацию и участие. Вместе сделаем нашу республику ещё красивее и уютнее, — подчеркнул глава региона.
Напомним, по итогам прошлого года Башкирия заняла седьмое место в рейтинге регионов России по искусственному лесовосстановлению. Так, в 2020 году в регионе восстановили лес на площади 7,2 тыс. га, наибольшие объемы лесовосстановления пришлись на районы с наиболее интенсивной заготовкой леса (Белорецкий, Баймакский, Караидельский, Бурзянский, Зилаирский), подавляющее большинство объема искусственных посадок приходится на ель и сосну.
Также отметим, что в регионе в этом году произошло 446 лесных пожаров, общая площадь которых составила 14,2 тыс. га. По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, для скорейшего лесовосстановления в Башкирии планируется создать крупный тепличный комплекс по выращиванию саженцев деревьев с закрытой корневой системой — по новым правилам искусственное воспроизведение леса можно осуществлять только такими саженцами. В строительство тепличного комплекса планируется привлечь частные инвестиции.