Жители России смогут получить семь доплат от Пенсионного фонда

Жители России смогут получить семь доплат от Пенсионного фонда

Вчера, 21:13ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг1Mi
Накопительная, страховая, социальная пенсии, а также ежемесячные доплаты к существующим пенсиям могут быть оформлены различными категориями жителей России при соблюдении ряда условий.

Жители России могут оформить семь дополнительных выплат по линии Пенсионного Фонда. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня» со ссылкой на блог «Налоговый эксперт».

В первую очередь будет выплачиваться накопительная пенсия, если работодатель отчислял средства на эти цели и при наличии установленного трудового стажа. Также всем гражданам России — женщинам по достижении 55,5 лет и мужчинам по достижении 60,5 лет — доступна страховая пенсия: ее расчет производится индивидуально на основании имеющихся у клиента ПФР трудовых баллов.

Лицам без необходимого срока трудоустройства будут назначать социальную пенсию в минимальном размере. Ее можно будет увеличить за счет региональных выплат, которые поступают на счет клиента ПФР из регионального бюджета для достижения прожиточного минимума.

Ряд категорий россиян имеет право на получение ежемесячных дополнительных пособий. Доплаты выдаются ветеранам боевых действий, узникам концлагерей и вдовам военнослужащих.

Все льготные категории граждан могут запросить у ПФР компенсацию социальных услуг. На сегодняшний день доплата составляет 1155 руб., ее могут предоставить деньгами или услугами — проездом в общественном транспорте и медицинскими процедурами.

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