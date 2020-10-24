Жители России смогут получить семь доплат от Пенсионного фонда

В первую очередь будет выплачиваться накопительная пенсия, если работодатель отчислял средства на эти цели и при наличии установленного трудового стажа. Также всем гражданам России — женщинам по достижении 55,5 лет и мужчинам по достижении 60,5 лет — доступна страховая пенсия: ее расчет производится индивидуально на основании имеющихся у клиента ПФР трудовых баллов.