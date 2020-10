Верховный суд Башкирии не поддержал идею о восстановлении Полежаевского пансиона

Снесенное в 2019 году историческое здание в центре города могут так и не восстановить. Об этом сообщил инициатор проекта и владелец компании «Твинлит» Николай Литвинов. Предприниматель отметил, что на территории Верховного суда, где ранее находился Полежаевский пансион, может появиться сквер с памятной табличкой.

Как сообщает издание «Ъ-Уфа», Николай Литвинов начал работу над проектом восстановления здания, стоимостью 25 миллионов рублей, по просьбе представителей администрации главы Башкирии. По его словам, проект уже прошел все стадии согласования, однако его реализация остается под вопросом. Известно, что Полежаевский пансионат появился в Уфе еще в 1852 году на стыке улиц Пушкина и Карла Маркса. Здание было снесено по инициативе Верховного суда в 2019 году, там планировали строить новый корпус для заседаний.

