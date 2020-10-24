В Башкирии еще один человек скончался от коронавируса

В Башкирии еще один человек скончался от коронавируса

Вчера, 12:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
По данным портала «Стопкоронавирус.рф» за минувшие сутки скончался еще один житель Башкирии.

Напомним, на сегодняшний день 78 жителей республики заразились коронавирусом. С начала пандемии положительные тесты выявлены у 10 171 человек. По состоянию на 24 октября с выздоровлением выписаны 135 пациентов.

В России за минувшие сутки COVID-19 заболели 16 521 человек в 85 регионах. Из них у 4 255 человек диагноз подтвердился без клинических проявлений болезни.

Напомним, накануне «Список памяти врачей, безвременно ушедших из жизни» пополнила врач-невролог поликлиники № 1 в Уфе Людмила Селиванец, которая умерла от коронавируса. Всего на сегодняшний день жертвами опасной болезни стали 49 человек.

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