В Башкирии 320 тысяч добровольцев приняли участие в экологической акции

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об итогах конкурса среди городов по уборке и озеленению территорий. Оказалось, республика заняла первое место среди регионов-участников.

По словам Радия Хабирова, в акции «Субботник-2020» приняли участие 320 тысяч добровольцев. На втором месте рейтинга расположилась республика Коми, где на субботник вышли 15 тысяч местных жителей. Третье место заняла Астраханская область с 8 тысячами добровольцев. Неравнодушные к экологической обстановке в регионе жители республики собирали мусор на улицах городов и районов, на берегах рек, в парках и лесах. Благодаря этому удалось вывезти около четырех тысяч кубометров мусора. В этот же день добровольцы посадили 162 тысячи кустарников и 895 тысяч деревьев.

