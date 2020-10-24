В Башкирии 320 тысяч добровольцев приняли участие в экологической акции

По словам Радия Хабирова, в акции «Субботник-2020» приняли участие 320 тысяч добровольцев. На втором месте рейтинга расположилась республика Коми, где на субботник вышли 15 тысяч местных жителей. Третье место заняла Астраханская область с 8 тысячами добровольцев.
Неравнодушные к экологической обстановке в регионе жители республики собирали мусор на улицах городов и районов, на берегах рек, в парках и лесах. Благодаря этому удалось вывезти около четырех тысяч кубометров мусора. В этот же день добровольцы посадили 162 тысячи кустарников и 895 тысяч деревьев.