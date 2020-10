Источник: по состоянию здоровья Ульфат Мустафин не сможет больше вернуться к работе

Собеседники оценили его состояние как «тяжелое или критическое», осложненное «рядом хронических заболеваний»

Сразу несколько высокопоставленных источников в правительстве Башкирии сообщили Mkset, что Ульфат Мустафин больше не вернется к исполнению своих служебных обязанностей. По их словам, мэр Уфы находится в реанимации. Собеседники оценили его состояние как «тяжелое или критическое», осложненное «рядом хронических заболеваний», что будет иметь «тяжелые последствия». Ранее источник в администрации главы Башкирии подтверждал Mkset, что Мустафин болен коронавирусом. Местонахождение мэра и медучреждение, где тот проходит лечение, собеседники уточнять не стали. Напомним, последний раз Ульфата Мустафина видели на публике в конце сентября. С 6 октября он перестал принимать участие в еженедельных оперативных совещаниях. На тот момент пресс-служба города сообщала о том, что Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 и находился дома. Однако на протяжении следующих трех недель комментировать состояние Мустафина в мэрии отказывались. 23 октября пресс-служба городской администрации распространила сообщение о том, что у мэра диагностировали пневмонию и «врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе». Сообщалось, что в ночь на 20 октября, мэр был доставлен спецбортом МЧС в Москву, а в администрации региона ему начали искать замену. Возможным кандидатом на пост главы города ряд СМИ называет Советника Главы Альметьевского муниципального района по инвестиционному развитию, а ныне мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Однако пока эта информация не подтверждена.Обязанности главы Администрации Уфы в настоящий момент исполняет вице-мэр Радмил Муслимов.

