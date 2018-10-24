Яхты российских миллиардеров или 10 лет для ВМФ

Все в мире относительно. Казалось бы, корабли, построенные для ВМФ России за 10 лет, – это титанические суммы и усилия. Но, как выясняется, деньги, затраченные на военные корабли равны тем средствам, которые вкладывают российские олигархи в свои яхты.

«Новые известия» уточняют, что бортовые энергетические системы «игрушек для олигархов» сопоставимы по мощности с атомными электростанциями. Неплохая комплектация: прочная броня, наличие военных радаров, мини-подлодок и другие приятные мелочи вроде вертолетов и вертолетных площадок. При этом стоимость одной такой яхты превышают, например, полную цену модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

Яхта Dilbar