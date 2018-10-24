Яхты российских миллиардеров или 10 лет для ВМФ

Журналисты «Новых известий» подсчитали, что цена на игрушки для миллиардеров превосходит стоимость кораблей ВМФ России, построенных за 10 лет.
Все в мире относительно. Казалось бы, корабли, построенные для ВМФ России за 10 лет, – это титанические суммы и усилия. Но, как выясняется, деньги, затраченные на военные корабли равны тем средствам, которые вкладывают российские олигархи в свои яхты.
«Новые известия» уточняют, что бортовые энергетические системы «игрушек для олигархов» сопоставимы по мощности с атомными электростанциями. Неплохая комплектация: прочная броня, наличие военных радаров, мини-подлодок и другие приятные мелочи вроде вертолетов и вертолетных площадок. При этом стоимость одной такой яхты превышают, например, полную цену модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Коротко расскажем о трех самых интересных «чудесах» олигархии. Номером один считается 162-метровый Eclipse, причем ни в сети, ни где-либо найти его изображения не удастся. Зато в свободном доступе есть снимки яхты Dilbar - 156 метров, мощность электрогенераторов - 30 мегаватт, военные радары, многочисленные лифты, дистанционные приводы, активные успокоители качки – все, чего душа пожелает. Sailing Yacht A – серьезная «игрушка»: раскрывающиеся реи и паруса, превосходящие по площади футбольное поле, электротрансмиссия, а еще замки с дактилоскопическими датчиками и убежище высшей защиты. Словом, все как в ВМФ. Хотя нет. Еще лучше.