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В Башкирии на взятке попался следователь, сотрудничавший с «золотым прокурором»
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии на взятке попался следователь, сотрудничавший с «золотым прокурором»

Сегодня, 18:25ОбществоТатьяна МайороваФото: sobkor02.ru
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