В Башкирии на взятке попался следователь, сотрудничавший с «золотым прокурором»

Накануне, 23 октября, был задержан при получении взятки в 50 тысяч рублей следователь следственного отдела следкома по Стерлитамаку Ильдар Юмагужин, который ранее работал в тесной связке с задержанным за пятимиллионную взятку прокурором Советского района Уфы Рамилем Гарифуллиным. Об этом событии сообщил портал sobkor02.ru.

Следователь стерлитамакского подразделения Следственного комитета РБ Ильдар Юмагужин лишь месяц назад перевелся на новое место работы из следственного отдела в Советском районе Уфы. Сделал он это фактически сразу, как прокурор этого района был задержан. У следователей нет сомнений, что Юмагужин активно получал незаконные вознаграждения и раньшу, раз уже через месяц после начала работы на новом месте он запросил 50 тысяч рублей за прекращение уголовного дела.

Напомним, правоохранители полагают, что в Уфе существовало преступное сообщество, состоящее из сотрудников прокуратуры, силовых ведомств и судей, помогавшее избавляться от уголовного преследования влиятельным чиновникам, предпринимателям и представителям власти. ФСБ начало разматывать коррупционный клубок, охвативший все силовые и судебные ведомства республики, с экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, который попался на взятке в 5,5 млн рублей. Такую солидную сумму ему принес для решения проблем неких коммерсантов депутат горсовета Вадим Рамазанов, который также был задержан ранее за взятку. Он пошел на сделку со следствием и согласился участвовать с оперативном эксперименте. Депутат передал прокурору меченые купюры, и в итоге тот был задержан с поличным.

Но, как выяснилось, самым главным сюрпризом для оперативников стала база данных Гарифуллина в которой он скрупулезно отмечал от кого и сколько получил в качестве незаконного вознаграждения и за какие услуги. Эти сведения он хранил в своем сейфе. Сейчас с документом работают оперативники, которые не сомневаются, что еще будут новые коррупционные скандалы, связанные с высокопоставленными чиновниками.