В Башкирии МЧС опровергли информацию об упавшем самолете
О том, что над поселком Верхний Гулюм Стерлибашевского района пролетел низколетящий самолет и впоследствии разбился, сообщил местный житель.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения, сообщение о падении самолета поступило сегодня около 14 часов 40 минут. Мужчина якобы увидел падение самолета и услышал резкий грохот после. На место предполагаемого падения выехали оперативные группы Туймазинского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов.
В поисках участвовали 11 единиц техники и 30 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России 6 единиц техники и 16 человек личного состава.
Все они обследовали территорию возможного падения самолета близ н.п. Каркалы, Таукай-Гайна Миякинского района, Верхний Гулюм Стерлибашевского района.
В службе аэропорта Уфы информацию опровергли. Информация о падении самолета не нашла своего подтверждения.