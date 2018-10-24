В Башкирии МЧС опровергли информацию об упавшем самолете

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты населения, сообщение о падении самолета поступило сегодня около 14 часов 40 минут. Мужчина якобы увидел падение самолета и услышал резкий грохот после. На место предполагаемого падения выехали оперативные группы Туймазинского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов.

В поисках участвовали 11 единиц техники и 30 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России 6 единиц техники и 16 человек личного состава.

Все они обследовали территорию возможного падения самолета близ н.п. Каркалы, Таукай-Гайна Миякинского района, Верхний Гулюм Стерлибашевского района.