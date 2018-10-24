«Россети» построили современный ветропарк в Калининградской области

Газета «Новые известия» сообщает, что парк оснащен современной инновационной техникой, которая может снабдить электроэнергией порядка 18 тысяч человек. Ветропарк входит в состав Мамоновской цифровой РЭС. Управлять парком можно удаленно, что позволить уменьшить операционные затраты в несколько раз. Все мощности ветропарка находятся на балансе региона, а это значит, что для окупаемости его стоимости не придется повышать тарифы.