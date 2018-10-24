«Россети» построили современный ветропарк в Калининградской области

На территории Калининградской области начал свою работу цифровой ветропарк, который был возведен группой компаний «Россети». Мощность парка – 6,9 МВт. Он может работать круглогодично и даже при слабых порывах ветра.
На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и глава министерства энергетики РФ Александр Новак.
Газета «Новые известия» сообщает, что парк оснащен современной инновационной техникой, которая может снабдить электроэнергией порядка 18 тысяч человек. Ветропарк входит в состав Мамоновской цифровой РЭС. Управлять парком можно удаленно, что позволить уменьшить операционные затраты в несколько раз. Все мощности ветропарка находятся на балансе региона, а это значит, что для окупаемости его стоимости не придется повышать тарифы.
Ветропарк состоит из трех ветроустановок башенного типа модели Enercon E70. Подчеркивается, что ветроустановки подобного типа были возведены в России впервые, а их лопасти отличаются вертикальным вращением.
Компания «Янтарьэнерго», которая является дочерней организацией «Россетей», на данный момент занимается реализацией проекта Ушаковской ВЭС. Сегодня ее проводят в рамках модернизации ВЭС в Зеленограде, которую планируется перенести из Куликово в Ушаково. На сегодняшний день Ушаковский ветропарк насчитывает 21 установку общей мощностью 5,1 МВт.