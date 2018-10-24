Хабиров и Сидякин встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России» из Башкирии

Накануне, 23 октября, в Доме Республики в Уфе врио главы региона Радий Хабиров встретился с полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» 2017-2018 года, выступающими от нашей республики. Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется в соответствии с поручением президента страны в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Он призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

- Конкурс «Лидеры России», на мой взгляд, изначально продуманный, направлен на то, что людей подбирают, учат и потом расставляют в конкретные места, – сказал руководитель республики. –Вы знаете, что автором и проводником проекта является первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. У него была такая фраза: «Правильный человек в правильном месте может решить любую задачу». Это на самом деле так.

Радий Хабиров подчеркнул, что по числу полуфиналистов конкурса Башкирия вошла в пятёрку лучших по Приволжскому федеральному округу и поблагодарил участников конкурса за активную жизненную позицию.

В ходе общения Радий Хабиров рассказал о том, какие качества руководителя, по его мнению, являются ключевыми. Прежде всего, по его словам, это порядочность и профессионализм.

– Когда эти два качества совпадают – это идеальный человек, – отметил Хабиров. – Важно и то, чтобы человек имел собственное мнение. Конечно, это сложный вопрос, когда ты находишься на госслужбе. Но когда человек имеет собственное мнение, умеет его аккуратно и результативно доносить и высказывать, - это вообще большое счастье.

Участники конкурса рассказали руководителю республики о своей трудовой и общественной деятельности, поделились планами на будущее, выразив готовность влиться в систему государственного управления.

Отметим, что на встрече присутствовал Александр Сидякин, который, по информации из СМИ, должен вступить в должность руководителя администрации главы Башкирии.

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