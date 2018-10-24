Башкирия находится под угрозой мусорного коллапса

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов по состоянию на 17 октября 2018 года полностью перешли на новую систему обращения с коммунальными отходами только в 12 субъектах РФ

В список субъектов РФ, которым грозит мусорный коллапс, попали Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, а также Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.

В декабре 2017 года Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. Однако, согласно мониторингу думского комитета по экологии и охране окружающей среды, к 1 июня региональные операторы были выбраны только в 69 субъектах Российской Федерации.