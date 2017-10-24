В России заработал фонд защиты прав дольщиков

Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник.

Теперь всем застройщикам необходимо будет осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% договора участия в долевом строительстве. Если застройщик обанкротится, то за счет компенсационного фонда дольщикам будут выплачиваться возмещения или будут достраиваться дома. Счет фонда для приема взносов открыт в АКБ «Российский капитал».