В России заработал фонд защиты прав дольщиков

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Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник.
В России с 20 октября заработал «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», сообщили в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Теперь всем застройщикам необходимо будет осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% договора участия в долевом строительстве. Если застройщик обанкротится, то за счет компенсационного фонда дольщикам будут выплачиваться возмещения или будут достраиваться дома. Счет фонда для приема взносов открыт в АКБ «Российский капитал».
Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник.
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