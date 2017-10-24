Из Уфы до Новоабзаково можно будет добраться на поезде

Поезд начнет курсировать с 17 ноября.

С 17 ноября из Уфы в Новоабзаково и обратно в Уфу можно будет добраться на поезде, сообщает пресс-служба республиканского госкомтранса. Решение о запуске поезда было принято на рабочем совещании в правительстве региона.

Поезд будет курсировать по данному маршруту на постоянной основе в течение зимнего сезона по варианту интермодальной перевозки с использованием единого проездного билета. От железнодорожной станции Белорецка до горнолыжных курортов Зауралья (Абзаково, Якты-куль, Мраткино, Иремель) будет организовано автомобильное и автобусное транспортное сообщение.

Ориентировочная стоимость билета в одну сторону на одного человека составит 750 руб. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена система скидок на проезд.