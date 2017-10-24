Башкирия попала в ТОП-10 должников по капремонту среди муниципалитетов

Башкирия заняла девятое место в ТОП-10 регионов-должников по взносам на капремонт муниципальной собственности во втором квартале этого года. Мониторинг провел Общероссийский народный фронт.

Как сообщили в ОНФ, в Башкирии во втором квартале собрано только 23,98 % от необходимой суммы взносов на капремонт в квартирах муниципальной собственности.

Меньше всего взносов в стране собрано в Ингушетии - 8,39%, Пензенской области - 9,9% и в Дагестане - 11,41 %.