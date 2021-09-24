Житель Башкирии при сносе дома обнаружил старинное надгробие

Житель Ишимбая при сносе дома обнаружил старинное надгробие, которое принадлежало стерлитамакской купчихе. Об этом сообщила член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина. На надгробии также сообщается, что женщину звали Матрёна Григорьевна Михайлова, а умерла она в 1871 году на 68 году жизни.
На данный момент решается вопрос об определении памятника.
— У кого есть какие-либо сведения об этом человеке, просьба сообщить, — пишет Муалимшина.
Предполагается, что памятник мог оказаться так дело от места погребения во время революции 17-го года.
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