В Уфе на заседании суда по делу Рамили Саитовой привлекли лингвиста БашГУ

Напомним, что на прошлом заседании подсудимая зачитала собственные стихи и сообщила, что за время пребывания в СИЗО поняла — она мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет». Закончила свою речь Саитова словами: «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым». По данному уголовному делу высказался и глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что за слова «которые посягают на важные ценности» необходимо отвечать, так как они могут нести страшные последствия.