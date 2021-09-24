В Уфе на заседании суда по делу Рамили Саитовой привлекли лингвиста БашГУ

В Уфе на заседании суда по делу Рамили Саитовой привлекли лингвиста БашГУ
В Уфе на заседании суда по делу Рамили Саитовой привлекли лингвиста БашГУ
Сегодня, 11:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: ufa1.ru
Однако защита Саитовой обвинила лингвиста в том, что она нарушила принцип исследования.

23 сентября в Кировском райсуде прошло очередное заседание по делу Рамили Саитовой, которая у себя на YouTube канале призывала сносить кресты и просила армян покинуть Башкирию. Как сообщает UFA1, на слушанье прокурор зачитал материалы дела, в которых приведена лингвистическая экспертиза самих видеозаписей. Так, лингвист признала, что в роликах содержатся лингвистические и психологические призывы к побуждению дискриминации. На что защита попросила вызвать эксперта в зал суда, им оказалась доцент кафедры современного русского языкознания БашГУ Елена Кислова.

Адвокат Саитовой Гарифулла Япаров заявил, что Кислова проводила исследование не как лингвист, а как юрист. Также выяснилось, что женщине не была предоставлена стенограмма роликов, а только протокол. Далее Япаров заявил, что Кислова нарушила принципы экспертной деятельности и проверяемости, потому проделанная работа доцента БашГУ не является исследованием. В связи с этим, защита попросила суд привлечь других экспертов. Следующее заседание отложено на неделю.

Отметим, что по уже сложившемся традициям Рамиля Саитова вновь зачитала стихотворение собственного сочинения, которое посвятила всем заключенным и Дмитрию Медведеву. Женщина также сообщила, что после того, как в прошлый раз она назвала себя мессией, в СИЗО к ней стали относится лучше.

Напомним, что на прошлом заседании подсудимая зачитала собственные стихи и сообщила, что за время пребывания в СИЗО поняла — она мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет». Закончила свою речь Саитова словами: «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым». По данному уголовному делу высказался и глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что за слова «которые посягают на важные ценности» необходимо отвечать, так как они могут нести страшные последствия.

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