В Уфе на студии «Муха» разработали игру о башкирских воинах Северных амурах

В Уфе на студии «Муха» разработали игру о башкирских воинах Северных амурах
В Уфе на студии «Муха» разработали игру о башкирских воинах Северных амурах
Сегодня, 20:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Историческое приложение глава Башкирии Радий Хабиров прорекламировал у себя на странице.

Не каждая разработанная игра может получить рекламу от главы региона, но игре «Северные амуры» повезло. Радий Хабиров поделился с подписчиками новинкой от известной уфимской студии «Муха». В основу сюжета игры легла история башкирских воинов. Амуры в игре отважно сражаются с армией Наполеона.

Радий Хабиров в своем посте сделал и небольшой спойлер – поделился с подписчиками тем, что сейчас студия работает над мультфильмом-полнометражкой. Совсем скоро жители региона смогут увидеть «Северных амуров» на экранах.

Глава региона также уточнил, что приложение абсолютно бесплатно, и уже сегодня доступно для скачивания в App Store. Пользователям Android придется немного подождать, но по словам Радия Хабирова, приложение появится в Play Market уже на днях.

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