В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT

В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT
В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT
Сегодня, 17:20ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Его уже используют для диагностики пациентов.

Сегодня в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака ввели в эксплуатацию новый аппарат компьютерной томографии Discovery RT. На нем уже начали проводить исследования.

Новый томограф обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными устройствами. Аппарат позволит всесторонне обследовать пациентов с подозрением на онкозаболевания и обследовать пациентов с подозрением на пневмонию.

— Также он позволит получать более качественные снимки и снизит дозу лучевой нагрузки за счет уменьшения времени проведения исследования больного, — отметил главврач Андрей Палтусов. — Оборудование было получено в целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний. Высокая информативность этого метода и хорошее качество снимков КТ позволяют врачам чётче определить наличие хирургической или терапевтической патологии, спрогнозировать дальнейшее течение заболевания и разработать наиболее эффективную тактику лечения.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы