В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT

— Также он позволит получать более качественные снимки и снизит дозу лучевой нагрузки за счет уменьшения времени проведения исследования больного, — отметил главврач Андрей Палтусов. — Оборудование было получено в целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».