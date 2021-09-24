В Башкирии с 26 сентября погода резко изменится и не в лучшую сторону

В Башкирии до 26 сентября температура воздуха будет вполне комфортной, столбик термометра поднимется до +16 градусов. Однако в воскресенье погода резко изменится. Башгидрометцентр сообщает, что в регион снова вернутся холодные воздушные массы и температура воздуха днем упадет до +8 градусов, а ночью до +2. В регионе пройдут и заморозки от 0 до -5 градусов.
В целом, начало осени, по данным Башгидрометцентра, было на 1-2 градуса холоднее средних показателей, также и осадки выпали меньше нормы.
Что касается погоды на следующий месяц, то синоптики сообщают, что в первой половине октября температура воздуха установится на отметке +5…+7 градусов днем и +1…+3 градуса ночью.