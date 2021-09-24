В Башкирии еще один город вводит дистанционное обучения для школьников

В Башкирии еще один город вводит дистанционное обучения для школьников
В Башкирии еще один город вводит дистанционное обучения для школьников
Сегодня, 08:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Со следующей недели на дистант перейдут ученики 5-8 и 10 классов города Кумертау.

На заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в администрации города было принято решение с 27 сентября ввести дистанционное обучение для учеников 5-8 и 10 классов города Кумертау. Известно, что данный формат обучения предусмотрен также на 14 дней.

Напомним, что в Башкирии на этой неделе на дистанционное обучение было отправлено 23,5 тысячи школьников в 12 районах Башкирии. Отмечается, что двухнедельный дистант вводится в тех районах, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей. Согласно данным министра образования Айбулата Хажина в Башкирии рост заболевших среди учеников и педагогов фиксируется ежедневно не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. По данным ведомства, в Башкирии COVID-19 заражено около 300 преподавателей.

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