С февраля 2022 года некоторым категориям граждан проиндексируют ежемесячные выплаты

С февраля 2022 года некоторым категориям граждан проиндексируют ежемесячные выплаты
С февраля 2022 года некоторым категориям граждан проиндексируют ежемесячные выплаты
24 сентября, 18:58ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Индексация будет зависеть от роста потребительских цен за предыдущий год.

В России с 1 февраля вырастут денежные выплаты у некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, размер ежемесячных денежных выплат будет проиндексирован, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023–2024 гг. на 4%.

Всего такие выплаты коснутся около 14,5 млн россиян.

Также Татьяна Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2022–2024 гг. Так, за первого ребенка к 2024 году можно будет получить 544 301 рубль.

выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы