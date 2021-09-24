Радий Хабиров поделился детскими воспоминаниями, захлестнувшими его в самолете

Радий Хабиров поделился детскими воспоминаниями, захлестнувшими его в самолете
Радий Хабиров поделился детскими воспоминаниями, захлестнувшими его в самолете
Сегодня, 20:28ОбществоИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
В посте ностальгии глава Башкирии вспомнил своего дедушку и шутил.

Философские рассуждения и теплые воспоминания настигли Радия Хабирова в небе. он возвращался с форума, который прошел в Австрии на родину.

Воспоминание которым он поделился со своей широкой аудитории – детские. Глава региона ностальгировал по каникула, которые он проводил в деревне у деда Барыя. Хабиров не удержался и от шутки, подчеркнув, что его дедушку звали именно Барый, а не Барий, как можно подумать. Уточнил Радий Хабиров и нюанс, о том, что он – единственный химический элемент в его семье.

Руководитель региона тепло вспоминает холодные зимние времена, дед Барый встречал их на подводе в Петровском, а затем они 40 минут добирались до Кияуково, как следует защищенные от холода тулупами ехали до анькай и картатай. А потом обратно, на автобус, который домчит до Ишимбая. Хабиров полагает, что о чем он говорит прекрасно поймут тысячи жителей Ишимбая, да и всей республики.

Следом Радий Хабиров высказал глубоко философскую мысль, авторства своего дедушки, который прошел войну, о том, что лошади всегда быстрее идут домой. По его словам с этим суждением был солидарен и дедушка его супруги, Каринэ Хабировой. Хабиров считает, что нашим дедам действительно было виднее, да и весь мир, по словам главы Башкирии это понял.

Подытожил свои ностальгически-философские размышления Хабиров весьма патриотично – Вот и я домой. На Родину!

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