Мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города

Мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города
Мэр Уфы заявил, что ходить в пижаме и в теплых носках естественно для климата города
Сегодня, 13:22ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Глава города Сергей Греков сообщил об этом, говоря о наболевшей теме с отоплением в Уфе по всей республике

Завершая встречу с журналистами 24 сентября, мэр Уфы Сергей Греков еще раз высказался об отоплении, и попросил у СМИ обратную связь для властей, «правильно или неправильно» поступают чиновники.

— Отопление — это тоже важная тема. Что важнее: походить пару дней в пижаме и в теплых носках, что, в общем-то, естественно для нашего климата, или пораньше включить отопление?

Сейчас мы включаем отопление, потому что фон, люди говорят, а у нас тоже все-таки нервы не железные. Говоришь «ну давайте, включим». А потом нам скажут «почему у нас пошли платежки».

Каждую платежку мы будем стараться проверять. Ошибки бывают и у БашРТС, и у МУП УИС. Но есть же правила определенные, а есть человеческое, — объяснил Греков.

Напомним, что официально отопление в многоквартирные дома Уфы начнут подавать с 25 сентября. Ранее жители Башкирии атаковали социальные сети главы республики Радия Хабирова после того, как он порекомендовал отложить начало отопительного сезона для жилых домов в Уфе до настоящих холодов и посоветовал уфимцам «надеть носочки потеплее». Жильцы из разных городов требовали дать тепло в их домах, ссылаясь на то, что дети и взрослые простывают в холодных квартирах.

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