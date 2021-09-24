Мэр Уфы признал, что власти затянули ремонт улицы Комсомольской

Мэр Уфы признал, что власти затянули ремонт улицы Комсомольской
Мэр Уфы признал, что власти затянули ремонт улицы Комсомольской
Сегодня, 12:30ОбществоВалерия Панаева
Глава города объяснил, почему так вышло.

Мэр Уфы Сергей Греков прояснил ситуацию по поводу ремонта улицы Комсомольской в столице.

— Да, мы затянули, так как вылез колоссальный пласт проблем. Мы хотим там реализовать некоторые эксперименты с шириной полос, благодаря чему надеемся уменьшить скорость движения в городе, чтобы было меньше аварий. Это позволит сделать выделенную полосу для автобусов, — завил Греков на встрече с журналистами 24 сентября.

Власти также отметили, что если эксперимент удастся, то подобная схема будет распространена и на другие улицы.

Напомним, срок открытия улицы Комсомольской после ремонта переносили несколько раз. Изначально улицу хотели открыть 1 сентября, затем срок перенесли на 15 сентября, объясняя это тем, что в процессе ремонта были обнаружены не учтенные ранее высоковольтные кабели. 16 сентября мэрия объяснила несостоявшееся открытие улицы тем, что в сентябре в Уфе была дождливая погода, а также «стесненными условиями» работы дорожников.

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