В России хотят запретить продавать сигареты лицам моложе 21 года
Сегодня, 19:42Общество
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По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, правительство рассмотрит возможность введения запрета на продажу сигарет лицам младше 21 года.
В мире есть примеры стран, где возраст продажи табачной продукции поднимался с 19 до 20 и 21 года. Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».
Члены Кабинета министров намерены изучить возможность повышения возрастного диапазона лиц, которым можно продавать сигареты. Пока законопроекта по данному вопросу нет. В феврале 2019 года Минздрав представит свои инициативы по ведению возрастного ценза на продажу алкоголя.
Голикова добавила, что вредные привычки сокращают продолжительность жизни населения. И с этими рисками необходимо бороться.
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