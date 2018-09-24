В России хотят запретить продавать сигареты лицам моложе 21 года

В мире есть примеры стран, где возраст продажи табачной продукции поднимался с 19 до 20 и 21 года. Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».

Члены Кабинета министров намерены изучить возможность повышения возрастного диапазона лиц, которым можно продавать сигареты. Пока законопроекта по данному вопросу нет. В феврале 2019 года Минздрав представит свои инициативы по ведению возрастного ценза на продажу алкоголя.