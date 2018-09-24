В Башкирии прокуратура проведет «горячую линию» для обманутых дольщиков

25 сентября с 16.00 до 18.00 часов состоится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, сообщили в прокуратуре Башкирии.

На этот номер можно позвонить с вопросом о соблюдении прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, оставить свои жалобы на действия застройщиков, сообщить о незаконном строительстве, нарушении сроков передачи жилых помещений, получить консультацию.