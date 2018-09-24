В Башкирии построят новый многофункциональный культурный центр
Учреждение появится в Белорецке.
Новый многофункциональный культурный центр будет построен в городе Белорецке. Такое решение было принято в ходе экспертного совета по бюджетным инвестициям. Об этом сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании правительства сообщил премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов.
Кроме того, принято решение о реконструкции районного дома культуры в селе Фёдоровка Фёдоровского района республики. По словам премьер-министра, решить вопросы с домами культуры в этих населённых пунктах поручил глава Башкирии Рустэм Хамитов.
– Средства на проектирование выделены, – отметил Рустэм Марданов. – В ходе заседания экспертного совета по бюджетным инвестициям, были рассмотрены и другие актуальные вопросы. В частности, принято решение о реконструкции паркового комплекса в Уфе, который расположен около Монумента Дружбы и непосредственно граничит с набережной реки Белой.
Будут также реконструированы объекты в сфере водоснабжения и водоотведения в Хайбуллинском районе и проведены русловыпрямительные работы в Мечетлинском районе. Необходимость их продиктована подмывом берегов в ряде населённых пунктов района.