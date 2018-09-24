В Башкирии бывший глава сельсовета использовал должность ради покупки квартиры другу

Прокуратура Благоварского района проверит деятельность бывшего главы сельского поселения Удрякбашевский сельсовет. Выяснилось, что чиновник воспользовался своим служебным статусом, чтобы помочь семье своего друга получить льготное жилье. В октябре 2009 года тогда еще действующий глава сельсовета поставил на учет семью своего знакомого в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, несмотря на то, что у них уже имелась своя квартира.