В Башкирии бывший глава сельсовета использовал должность ради покупки квартиры другу
Сегодня, 14:49ОбществоВиктория Куприянова
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Случай произошел в Благоварском районе республики.
Прокуратура Благоварского района проверит деятельность бывшего главы сельского поселения Удрякбашевский сельсовет. Выяснилось, что чиновник воспользовался своим служебным статусом, чтобы помочь семье своего друга получить льготное жилье. В октябре 2009 года тогда еще действующий глава сельсовета поставил на учет семью своего знакомого в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, несмотря на то, что у них уже имелась своя квартира.
- В связи с этим, прокуратура района инициировала доследственную проверку, по результатам которой в отношении бывшего главы сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - отметили в пресс-службе ведомства.
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