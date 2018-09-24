Украина обвиняет Россию в создании «опасных инцидентов»

Все случилось когда два украинских корабля следовали через воды пролива. Об этом информирует RNS.

На страничке ВМС Украины в Facebooк написано, что военные суда РФ преследовали спасательный корабль «Донбасс» и морской буксир «Корец», во время их движения в Керченском проливе. Сначала украинские суда сопровождали боевые корабли России «Приазовье», «Дон» и «Аметист». Позже к эскорту подключились еще порядка 10 кораблей и катеров Черноморского флота и ФСБ России. Вскоре в небе появилось несколько военных самолетов РФ.

Представители украинских ВМС рассказали, что агрессор создавал опасные инциденты. Так в четверг вечером разведывательный корабль РФ «Приазовье» подошел максимально близко (дистанция двух кабельтов) к кораблям Украины. Своими поступками Россия грубо нарушила требования международных правил, создав очень опасную ситуацию.

В пятницу истребитель Су-27 пытался создать ЧП в воздухе. Боевая машина максимально близко подлетела к военно-транспортному самолету Ан-26 ВМС ВС Украины. Здесь нужно добавить, что украинское воздушное судно осуществляло плановый полет над Черным морем.

Между тем корабли «Донбасс» и «Корец» продолжают выполнять задания. Сейчас их сопровождают бронированные катера «Кременчуг» и «Лубны». Украинская сторона готова отразить возможный удар России. В ВМС Украины пообещали не позволить стране-агрессору сделать из Азовского моря свое личное озеро.