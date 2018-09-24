Песков рассказал о втором туре губернаторских выборов

Чиновник сказал, что выборы были конкурентными и все прошло спокойно. Об этом 24 сентября пишет газета «Известия».

ЦИК не увидел серьезных нарушений во время второго тура голосования. На результаты влияние из вне не оказывалось. Выборы были честными, конкурентными и открытыми. В Кремле это приветствовали, сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что в результатах голосования присутствовал элемент неожиданности. В Кремле намерены провести детальный анализ произошедшего. Сами выборы власти признали «честными» и «справедливыми».

Москве придется взаимодействовать с новыми главами регионов, которые не являются членами партий «Единая Россия». Президент готов к сотрудничеству и партийная принадлежность губернаторов для него не имеет никакого значения. Главы регионов должны выполнить свои предвыборные обещания.