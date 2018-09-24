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Экс-главный федеральный инспектор по РБ переписал муниципальную квартиру на свою дочь
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Экс-главный федеральный инспектор по РБ переписал муниципальную квартиру на свою дочь

Сегодня, 16:26ОбществоВиктория КуприяноваФото: openorenburg.ru
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