Во Владивостоке на Молодежном ВЭФ обсудят стратегии вовлечения молодежи в развитие ДВ

Ксения Разуваева, возглавляющая Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), отметила, что на ВЭФ-2022 будет не только отдельный день для молодых бизнесменов, но и обширная программа для молодых экологов и экоактивистов. Ранее состоится флагманский молодежный форум в сфере устойчивого развития – “Экосистема. Заповедный край“. Он будет проходить в Камчатском крае и завершится 5 сентября – в день начала ВЭФ. Новые идеи и разработанные участниками “Экосистемы” инициативы выступят темами для обсуждения на большом экономическом форуме. Глава Росмолодежи подчеркнула, что сейчас экологизация стала настоящим трендом и государство планирует и далее развивать данное направление.