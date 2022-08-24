В Уфе на несколько дней изменят схему движения общественного транспорта

Схема движения общественного транспорта в Уфе изменится в период с 26 по 28 августа с связи с проведением фестиваля «Молочная страна». Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранс».
Сообщается, что движение будет ограничено по улице Заки Валиди на участке от улицы Гафури до улицы Аксакова. Ограничения вступают в силу с 09:00 26 августа и продлятся до 20:00 28 августа. Таким образом, в эти дни изменится маршрут таких автобусов, как № 6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266, 290.
Напомним, что юбилейный, десятый фестиваль «Молочная страна» пройдет 27 августа 2022 года в Уфе на площади имени Салавата Юлаева. Подробнее о том, какие сюрпризы ждут гостей фестиваля Mkset рассказывал здесь.