В Уфе на несколько дней изменят схему движения общественного транспорта

Сообщается, что движение будет ограничено по улице Заки Валиди на участке от улицы Гафури до улицы Аксакова. Ограничения вступают в силу с 09:00 26 августа и продлятся до 20:00 28 августа. Таким образом, в эти дни изменится маршрут таких автобусов, как № 6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266, 290.