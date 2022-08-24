В Норильске задержан подозреваемый в попытке изнасилования

В Норильске задержан подозреваемый в попытке изнасилования
В Норильске задержан подозреваемый в попытке изнасилования
Вчера, 09:44ОбществоФото: pixabay.com
В городе Норильск правоохранителями задержан мужчина, который предположительно пытался изнасиловать двух женщин.

Информацию обнародовало ГУ СК по Красноярскому краю.

Сообщается, что в субботу 20 августа неизвестный атаковал двух женщин, прогуливающихся в районе улиц Металлургов и Нансена. Мужчину, совершившего попытку изнасилования, напугали случайные прохожие, после чего он скрылся, пишет Russian.rt.com.

Следственные органы установили личность и произвели задержание подозреваемого в данном нападении. Им оказался двадцатитрехлетний уроженец Северной Осетии, приехавший в Норильск в мае.

В скором времени сотрудники следствия произведут допрос задержанного. В настоящий момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

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