После публикации Mkset ветерану-афганцу из Башкирии пообещали подключить дом к газу

После публикации Mkset ветерану-афганцу из Башкирии пообещали подключить дом к газу
После публикации Mkset ветерану-афганцу из Башкирии пообещали подключить дом к газу
Вчера, 10:17ОбществоНаталья БалыковаФото: Галим Абдулгазин
С Галимом Абдулгазиным связались и сказали, что мера соцподдержки будет предоставлена, сообщил односельчанин воина-интернационалиста юрист Камиль Мухамедьянов.

«Звонили из Сибая, попросили повторно подать документы, вчера мы это сделали», — сказал он.

Как сообщал Mkset, афганец Галим Абдулгазин с супругой живет в старом разваливающемся доме в селе Кужаново в Абзелиловском районе. Устав ждать помощи от государства, ветеран сам построил себе новый дом. Проблема возникла с подключением газа — пенсия небольшая, а денег нужно очень много.

Юрист Камиль Мухамедьянов выяснил, что инвалидам боевых действий положен сертификат на 100 тысяч рублей на подключение к газопроводу. Подали документы — из соцзащиты пришел отказ из-за превышения среднедушевого дохода на 150 рублей. Но республиканский закон о предоставлении этой меры господдержки не требует, чтобы ветераны предоставляли справки о своих доходах. Односельчанин подал иск в суд в защиту прав ветерана.

Исковое заявление защитник Галима Абдулгазина отзывать пока не планирует. Сделать это он собирается после получения сертификата.

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